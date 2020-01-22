大陸武漢的新型冠狀病毒疫情越演越烈，截至昨（21日）晚間9點，大陸境內共出現309起病例。為了防止病毒入侵，就連仰賴中國遊客觀光維生的北韓也進入備戰狀態，稍早宣布將暫時關閉邊界，不讓遊客進入。

專門帶大陸遊客至北韓遊玩的旅行社「Young Pioneer Tours」稍早在官網上表示，北韓將從週三起將關閉邊界，暫停讓遊客進入；此外，報導中也指出，這對北韓來說是個壞消息，在受到國際經濟制裁的情況下，大陸遊客已漸漸成為北韓最重要的收入來源，因此多少會受到一些影響。

北韓因為核武和導彈計畫受到許多國家的制裁，因此北韓領導人金正恩曾表示，在這樣的情況下發展旅遊業便在增強經濟的策略之一；而北韓為吸引更多遊客來訪，他們近期也興建了海濱度假村、滑雪場和水療中心等建設，去年6月習近平拜訪平壤後，前往北韓的大陸遊客變越來越多，但如今卻因為「武漢肺炎」侵襲，導致觀光產業需稍稍停緩。

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(中時電子報)