武漢肺炎疫情越演越烈，截至21日大陸境內已有308名確診病例，但農曆春節將至，許多民眾早早就規劃好旅遊行程。觀光局表示，不只將有來自武漢的陸客團入境，台灣也有旅行團將前往武漢旅行，其中12間旅行社在春節結束前，共有83人將前往武漢。

武漢肺炎已進入人傳人的第二階段，武漢市長周先旺（21日）呼籲民眾「自主封城」，建議外人不要前往武漢，武漢人也不要去外地，「市內不擴散、市外不輸出，不能因武漢的疫情給其他城市帶來壓力。」

據《ETtoday》報導，觀光局表示，昨日有2團來自大陸湖北省武漢市的旅行團，共計24名旅客；今（22日）至初五（29日）約有10團共計178名。

台灣方面，觀光局經查東南、康福、雄獅、山富國際、五福、鳳凰國際、燦星國際、喜鴻、長汎、世邦、易飛網國際、百威等，以大陸線為主的旅行社，也從昨日至初五，也有7團要到武漢旅遊，共計有83人。

觀光局表示已有發函給各旅行公會、領隊協會，提醒旅客要多洗手、戴口罩，也請接待陸客團的旅行社和導遊，必須留意陸客的身體狀況。

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(中時電子報)