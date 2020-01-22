春節連假明開跑，氣象專家彭啟明說，過年期間將出現寒潮，初五、初六(29、30日）最冷，整個東亞似乎有一波冷空氣大爆發，全台會一起冷，有可能是入冬以來最強的冷空氣。。

他指出，初一（25日）晚上開始到初四（28日）有道鋒面水氣，全台都會出現降雨情況，且初四、初五（28、29日）有強冷空氣報到，會降溫到初六（30日）。

彭啟明表示，在這周有道鋒面雲系在長江附近發展，將逐步南下，初一（25日）開始鋒面會逐漸接近台灣北部海面，大年初一的下半天到晚上，北部可能會先轉為有陣雨的天氣，北部溫度稍降，其他地方仍是溫暖的天氣。

初二（26日）因鋒面滯留於福建廣東沿海至台灣附近，配合南來水氣影響，各地雲量偏多，北部、東半部有短暫陣雨，中南部亦有局部短暫陣雨，天氣較不穩定，北部溫度稍涼，仍可到14-15度，中南部仍溫暖，但有降雨，略有點涼意。

初三（27日）由於中國南方的低壓系統增強，台灣附近天氣轉區更不穩定，各地有陣雨或短暫陣雨，中北部局部地區雨勢轉趨明顯，有較大雨勢發生機會，因降雨偏多，各地溫度下降，中北部稍涼，南部花東仍較溫暖。

彭啟明說，初四、初五（28、27日）要留意鋒面東移後，鋒面後面的冷空氣南下，溫度由北往南逐步降溫，中北部地區低溫預估逐漸降至13-15度，高山留意雨雪及結冰現象發生，甚至不排除由濕冷轉為偏乾冷的冷空氣，北部、中北部、東北部空曠地區低溫12-14度，局部地區低溫可能降至10-12度。

彭啟明在氣象直播中預測，過年期間將出現寒潮，並以初五、初六最冷，有機會成為今年冬季最冷的一波冷空氣，因此冬季的服裝仍要準備好。

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(中時電子報)