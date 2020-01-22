為在新春幫讀者增溫，本刊精挑細選去年捕捉到的背心猛男，首選當然是帥氣又健美的錦榮，猶記當晚台北市氣溫頗低，錦榮卻穿著背心短褲現身河濱公園，對女性友人上起了滑板課。雖然行程超健康，但兩人衣著的保暖程度實在差太多，讓本刊記者忍不住要說：「有種冷，叫做錦榮不覺得冷。」

（攝影／本刊攝影組）

算是台灣運動型藝人開山始祖的潘若迪，即使跑通告也是一件背心就出門，雖然已是55歲大叔，但潘若迪大膽地以鮮黃上衣配白長褲，胸前兩點還明顯激凸，讓人忍不住多看一眼。

而近期的綜藝咖肌肉男代表夢多，去年12月被本刊拍到反戴鴨舌帽、穿著運動背心在街頭閒晃，看看走在他前面那2位大姐的衣著，就知道夢多有夠不怕冷。最後登場的背心男張捷，身材沒什麼看頭，一身休閒裝扮和書生眼鏡更讓他星味大減，但有漂亮女友夏如芝在一旁，即使穿得像庶民也一樣秋條啦！

（攝影／本刊攝影組）

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(中時電子報)