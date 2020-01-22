由黃子佼率領花花、王少偉、納豆和瑪麗主持的台視除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》，年年都有大咖助陣，今年除了台灣代表楊丞琳、周興哲、蘇慧倫和謝金燕，第一名模林志玲與「國民姊夫」AKIRA，也會帶著日本天團「放浪兄弟」一行15人站上紅白舞台。

AKIRA、林志玲（圖／avex taiwan提供）

（圖／台視提供）

民視的除夕特別節目《民視第一發發發》則是打出車輪戰，由「主持天王」胡瓜和「最美麗的歐巴桑」陳美鳳，領軍侯怡君、GINO、白家綺及浩角翔起等主持群。群星不只搭嘴鼓，還要下場軋舞，陳美鳳的性感熱舞讓人血脈賁張，去年產子的白家綺則展現瘦身後的魔鬼身材；豬年鬧出不少風波的浩角翔起，也找來啦啦隊撐場。

（圖／民視提供）

至於中視、三立的《超級華人風雲大賞》，由白冰冰、陽帆、吳宗憲、曾國城、于美人、澎恰恰、 許效舜和苗可麗等本土大咖，分成龍虎2隊較勁，共有近70組藝人亮相，堪稱是史上最強除夕節目主持陣容。不論是看哪一台，今年的除夕夜肯定無冷場。

（攝影／本刊攝影組）

（攝影／本刊攝影組）

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(中時電子報)