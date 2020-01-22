國民黨敗選後，3月7日黨主席補選成為國民黨啟動改革，必須踏出的第一步，目前呼聲極高的新北市前市長朱立倫，動向也引發各界關注，有許多藍營支持者盼他能承擔大任，今也傳出他將對外說明，宣布選或不選的決定。

據「聯合新聞」報導，朱傾向「不參加補選，會把目標放在下一屆」，今上午也會對外表態「參選黨主席意願」及「黨內再造的想法」。

朱立倫昨21日在臉書談到捷運三環三線，表示「政治是一種志業，是一種透過政策、價值，回覆人民期待的過程，表示身為曾經參與其中的一份子，深知今天的一切不是單靠個人可以完成，而要靠群策群力才能使它完美」，話語中透露對政治改革的期許。

此外，包括已經宣布的孫文學校校長張亞中、前國民黨副主席郝龍斌，還有，前新北市長周錫瑋、國民黨中央委員連勝文、國民黨立委江啟臣、蔣萬安，都被視為是熱門人選。台北市議員張斯綱近日則指出，若從中生代接班層面來看，他覺得江啟臣是不錯人選。但從全職、黨政經歷周全帶領國民黨轉型層面來看，他認為朱立倫也很不錯。

朱立倫自美國紐約大學取得會計學博士後，即投入政壇，從立委一路平步青雲做到桃園縣長、行政院副院長，2010年正式當選新北市長，2016年代表國民黨參選總統，但因大環境對國民黨不利，而不幸敗給對手蔡英文，並在2018年做滿任期圓滿卸任。

(中時電子報)