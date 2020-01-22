高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，臉書粉專「藍白拖的逆襲」更發文指出，國民黨黨員與支持者連署要求開除韓國瑜、台北市議員羅智強、游淑慧，引發譁然！對此，資深媒體人韋安直言，韓是引爆國民黨深層、結構性問題的人，那些喊「檢討」的人，應該先檢討自己，而不是韓。他說要追究韓政治責任藍營人士，只是自我麻痺、矯情和虛偽。對於這番評論，網友也大讚分析完全正確。

「藍白拖的逆襲」臉書粉絲頁日前發文表示，由粉專發起連署，要求開除韓國瑜、羅智強、游淑慧黨籍。粉專小編列出三大罪狀，指國民黨內基層黨員見解與民情，往往與「活躍於媒體之從政黨員」嚴重脫節，導致「某些黨員」假借代表民意，實際上確是為了自己個人或背後勢力謀劃政治目的，甚至還「遙控黨中央滿足其私慾」。

對此，韋安在臉書指出，那些一味要追究韓國瑜政治責任藍營人士，只是自我麻痹、矯情和虛偽。他說正是這些人曾經吃香喝辣，老不老、少不少，才會出現「韓國瑜現象」。

他直言，韓是引爆國民黨深層、結構性問題的人，而非是這些問題的製造。在過去30年，國民黨淪喪的過程中，韓只扮演微乎其微的角色，根本不夠格去負責。他認為，那些喊「檢討」的人，應該先檢討自己，而不是韓，「韓是偶然不是必然，檢討他多此一舉」。

(中時電子報)