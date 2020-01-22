小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（22日）財經重點。

【1】武漢肺炎擴散 陸港股疫發不可收拾

武漢肺炎病例近日急增，市場擔憂將影響春節消費與經濟活動。21日陸港股市重挫，滬深兩市跌逾1.4％，港股更大跌逾800點，所有藍籌股盡墨，僅醫藥抗疫概念股堅挺。當前口罩成為熱銷貨，陸港更有部分型號已斷貨。

【2】金管會重罰玉山、永豐銀1,200萬

理專監守自盜案2020年適用新法，金管會加重開罰。金管會銀行局21日公布兩項重大裁罰，永豐銀行、玉山銀行都發生理專挪用客戶資金，其中永豐銀游姓理專挪用客戶高達7千萬元，玉山銀的理專則挪用兩位70歲以上長者資金逾3千萬元，各遭金管會開罰1,200萬元。

【3】3.38％ Q4經濟成長超預期

受惠台商回流投資、民間消費暢旺，主計總處21日公布2019年第4季GDP概估達3.38％，高於去年11月預測的3.04％，增0.34個百分點，同時上修去年全年GDP達2.73％，可望站穩亞洲四小龍之首。

【4】車市迎春1月前20天領牌近3萬輛

車市傳統旺季發威，抵銷總統選舉投票干擾，加上今年農曆年較早，元月交車高峰前移，1月前20天新車領牌衝上2.88萬輛，較去年同期猛增36％。龍頭和泰汽車開年贏得好彩頭，前20天新車銷量突破1.1萬輛，市占率飆上38.8％，全月銷量有機會挑戰同期新高。

【5】法緩徵數位稅 歐美貿易戰暫休兵

法國與美國的數位服務稅（DST）紛爭暫時休兵，法國同意暫緩對科技企業課徵數位稅，美國亦不會對法國商品加徵關稅，兩國同意延長協商期間至2020年底，暫時阻止歐美爆發貿易戰。

(中時電子報)