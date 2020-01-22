總統蔡英文多次強調，現在是20年來經濟最好的時刻。年關將近，今年年終獎金卻創下7年來新低，平均僅1.19個月，讓網友不客氣怒嗆：「有人說她活在20年來，經濟最好的平行宇宙……」要蔡出來面對。

根據1111人力銀行調查，以金融業為主的「工商業服務」平均年終1.29個月居冠，其次是「資訊科技」平均1.24個月。至於「百貨販售」則受電商衝擊等影響，從業人員年終平均0.8個月居各產業之末；倒數第二則是以私校教職人員及社福團體等為主的「教育／政府／團體」，平均年終0.91個月。

網友在PTT論壇發文《年終創七年新低》寫道：「今年年終平均只有1.19個月，蔡不是說，現在是20年來經濟最好的時刻，怎會年終創新低？綠吱來解釋一下吧！有人說她活在20年來，經濟最好的平行宇宙……」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「可憐呆胞，還要忍四年」、「只有不爭氣囉」、「菸粉只會說是你不夠努力怪我囉，嘻嘻」、「還有年終就要笑了，比起那些歇業的好多了」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)