就在大陸武漢肺炎持續延燒之際，又碰上華人社會過農曆新年，交通往返密切，疫情已經出現全面失守的狀況。台灣昨天（21日）也出現首例確診個案，是一名55歲女台商，高燒不敢在當地就醫，強忍高燒9天才從武漢飛回台灣求醫，震驚國內社會。加護病房名醫在臉書分享台灣出現首例武漢肺炎的10點省思，提醒民眾有相關症狀時，務必主動配合通報，也請「正義」鄉民，不要肉搜感染者。

針對台灣出現武漢肺炎的首例確診個案，「Icu醫生陳志金」在個人臉書專頁，提出10點省思：

1、台灣有能力在一日內確診！

2、登機檢疫有其必要！要對我們疾管署的快速防疫動作有信心！

3、民眾若有症狀，要配合主動通報，除可儘早診斷，也避免疫情進入台灣社區。這是是宣導奏效。

4、同班機旅客（疾管署是建議前後五排）應自主管理14天，若有發燒或呼吸道症狀，應通報1922。

5、是否戴口罩自行就醫或由防護周全的救護人員送醫，待疾管署公告／指示。

6、在飛機上，無論有無症狀，個人建議在用餐以外的時間，都戴上口罩、勤洗手，至少在武漢出發的班機應該如此。

7、航空公司應考慮讓機組員全面配戴口罩，至少在武漢出發的班機應如此。

8、航空公司遇有乘客發燒或呼吸道症狀，應發給口罩，並考慮移往乘客較少之區域。由專門一位機組員配戴口罩服務，減少接觸其他乘客和機組人員。病人使用過的衛生紙等污染物，應置於感染性塑膠袋密封。可能的話，其使用過的廁所，其他人亦勿使用。

9、主動通報很重要，千萬別因為害怕被隔離而隱匿！不只是因為隱匿會被罰的問題！而是主動通報可以讓自己儘早獲得治療，避免危害生命！同時也避免傳染給身邊的人和醫療人員！

陳志金最後提醒，已經在武漢或其他省分被感染的台灣人，應該都會想辦法回國治療。雖然不鼓勵「帶病」登機，但考慮到國人對大陸當地醫療的不信任，有回國治療的人道需求，「這是人之常情。」

除非能在當地通報，至台商設立的醫院就醫，或由政府安排專機集中載回，要不然的話，與其讓他們「悄悄的」回來，或經由轉機避開由武漢出發，建議是否讓生病的人在登機時主動通報、全程配戴口罩、並規劃坐在遠離其他乘客之區域回國，只是看航空公司願不願意配合，這是個令人糾結、需要思考的兩難問題。

最後，陳志金拜託網友們不要肉搜、批評謾罵感染者，並應保護好病人個資，「她也是不得已被感染的，她已經儘可能做好對別人的防護了」。他並呼籲外界：「記得，我們的共同敵人是病毒！」

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(中時電子報)