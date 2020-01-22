2016年春節期間，台北市長柯文哲只花6天，完成忠孝橋拆除作業。今年則要拆除連接台北市中正區、新北市永和區，銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋，預計23日晚間開工，27日完成作業。

配合中正橋改建工程，工務局利用春節期間，人車流量僅約平日一半，進行中正橋引道重慶南路高架橋，及橋下自強市場拆除作業。預計23日晚間9點開工，27日晚間7點完成作業。

先前外界質疑，2016年閃電拆除忠孝橋花費太高。對此，柯文哲表示，慢慢拆未必較便宜，雖然春節期間作業加班費增加3倍，但那時周邊交通流量最低。

新建工程處指出，從新北往台北的車輛及公車，上中正橋後改右轉水源快速道路，往師大路方向到台北市，機車則在下橋後改由廈門街114巷。台北往新北車輛，改從泉州街上水源快速道路，右轉中正橋，機車則由廈門街114巷（單側雙向）左轉至新北。

(中時電子報)