法務部法醫研究所去年10至12月解剖吸毒致死案，自死者體內篩檢出含有強力搖頭丸PMMA成分，高達34件，光12月1個月就28件。高檢署表示，PMMA屬中樞神經興奮劑，毒性超過MDMA搖頭丸、甲基安非他命4倍，常以毒咖啡包型式出現，吸食PMMA後會神智不清、全身抽搐，精神錯亂兩眼發直大吼大叫，手腳亂踢無法控制，行徑宛如電影中「惡靈古堡」或「喪屍」中的殭屍，死狀極慘。

高檢署法醫研究所發現，施用PMMA後出現的症狀相當怪異，如有年輕人在飯店吸食PMMA及笑氣，出現神智不清，大吼大叫，晚間被發現趴臥地上，早已氣絕多時。另有人在摩鐵辦轟趴，隔日中午被館方人員發現趴跪床邊，已無心跳，現場有毒咖啡包及笑氣鋼瓶。

甚至有死者被發現時，整個人睜大雙眼，臉部呈現仰天長笑狀，僵直坐在床頭上，宛如活死屍。甚至也有人服用後，不斷用頭部撞擊地板，導致顱骨破裂，腦內外出血，被發現時已無呼吸心跳。

還有案例在房內身體抽搐，全身無法控制而手腳亂踢，被發現時已無脈搏，還有人吸食後全身發熱，心跳加快，昏倒送醫不治，也有人吸食10包毒咖啡包後，全身發抖冒汗，翻白眼後送醫不治。

刑事局毒品中心表示，刑事局去年鑑定毒咖啡包等毒品有10萬2000件，其至少都混雜3、4種毒品成分，最多的毒品成分是三級毒品「喵喵」7萬3000件，其次二級毒品一粒眠，6萬多件。

(中時電子報)