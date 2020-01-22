武漢肺炎疫情越演越烈，有護理師在臉書爆料，一名男子就醫時沒有戴口罩，也不主動告知剛從武漢回來，讓她氣得大罵「老鼠屎」，並說：「就是有你們這種人，台灣才會淪陷！」

臉書粉絲頁「護理人護理魂-hi,Im CC」昨日表示，醫師透露一名台灣人從武漢回來，但就醫時不僅沒有主動告知旅遊地點，也沒有戴口罩，讓她忍不住寫下情緒性字眼，「槓！就是有你們這種人，台灣才會淪陷！」

「護理人護理魂-hi,I'm CC」全文。（圖／臉書）

粉絲頁指出，自己真的是太害怕了，「拜託你們這些老鼠屎可以不要這樣嗎？」並呼籲若是從武漢返台，請主動告知疾管局；不管從大陸哪裡返台，都應該要戴口罩，若有發燒更應該立即主動通報，「不要覺得沒事好不好？越沒事就越有事！」

據《ETtoday》報導，這名男子因感冒就醫，目前尚未檢查出肺炎症狀，但卻是在護理師詢問旅遊史才坦承從武漢回來，而且在病歷上留的也是假資料，「不給台灣家裡住址，給的是親戚的住址！」隱瞞又說謊的舉止，讓人相當傻眼。

網友看後也紛紛抱怨「讓人非常生氣」、「大家已經忘記SARS的慘痛教訓」、「真的很沒良心」、「想害死誰」、「通常當事人都覺得無所謂，然後嚇死身邊的人」、「還有人回來前怕發燒不過，竟然先吃退燒藥，然後入境」、「明知是疫區，還硬要去玩」。

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(中時電子報)