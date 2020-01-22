王瞳和艾成交往8年，去年女方爆出介入馬俊麟婚姻，王瞳、艾成一度傳出分手，但又被拍到一起逛街、吃鍋。昨(21日)王瞳、艾成雙雙出席民視尾牙，過去有說有笑場景不再，媒體報導整晚王瞳只開口跟艾成借喝無糖綠茶，不知是真的分手或是兩人在鏡頭前避嫌。

王瞳去年捲入馬俊麟小三風波，艾成第一時間回應：「錯了悔改就好，人生不怕重來，重新再來，永不放棄，我絕對原諒。」又表示因為愛她不敢多問，兩人過去常因經濟問題導致結婚卡關，是否分手？艾成當時形容與王瞳關係是「回歸初衷做音樂的夥伴」。

然上月媒體拍到王瞳、艾成兩人穿情侶裝、戴口罩逛商場，王瞳右手無名指被拍到戴戒指，似乎感情回溫，兩人還一起參加朋友婚禮。據《ETtoday星光雲》報導，昨民視尾牙王瞳、艾成分開受訪，艾成透露因王瞳去加拿大，兩人已經3周多沒見面，吃飯時也沒什麼互動，問艾成是否感到尷尬？他回不會，還是歡迎王瞳回來。

(中時電子報)