「美女」堪稱當今政壇顯學，成功從台北市議員轉戰立委的「港湖女神」高嘉瑜、「白眼女神」高雄市議員黃捷、台北市議員徐巧芯與耿葳，皆為典範。網友認為，2020大選最大遺珠是時代力量新竹市立委候選人高鈺婷，首次空降即獲得73770票（28.6163%），下回再戰議員必上。

網友在PTT論壇發表《時眾區域立委票數》一文，列出時代力量與民眾黨各區域立委票數：

高鈺婷 女 73,770 28.6163%

李旻蔚 女 35,843 18.2220%

徐立信 男 22,208 12.1858%

吳達偉 男 20,579 11.6730%

朱哲成 男 16,566 11.1129%

林碩彥 男 17,902 11.0538%

陳泓維 男 21,951 9.6656%

蔡宜芳 女 17,435 9.4836%

李佳玲 女 20,336 8.6244%

張怡 女 19,209 8.3588%

林佳瑋 女 17,512 8.2728%

陳惠敏 女 17,466 7.7615%

張衞航 男 19,641 7.6333%

張睿倉 男 14,700 7.4621%

謝文卿 男 18,768 7.3009%

賴嘉倫 男 13,563 7.2907%

羅鼎城 男 10,661 6.5109%

敖博勝 男 14,043 6.0025%

張幸松 男 12,111 6.2805%

莊貽量 男 12,099 5.1743%

張渝江 男 13,434 5.7034%

顏耀星 男 8,793 4.9247%

陳允萍 男 3,527 4.5125%

何景榮 男 5,730 2.6133%

其中，時代力量的高鈺婷首次參戰，即以空降新人之姿獲得73770票（28.6163%），與勝選者國民黨籍鄭正鈐的95298票、民進黨籍鄭宏輝的82011票，相差不遠，令人驚豔。

網友討論熱烈，紛紛聚焦高鈺婷，表示：「高下次選議員一定上」、「小高這個真的雖敗猶榮」、「高鈺婷可惜了」、「高真的選得很好耶」、「小高讚」、「高鈺婷好可惜，再拼一屆有希望」、「Z9選的比想像好超多，小高真的太可惜」、「唉小高，可惜費鴻泰沒被拉下來」、「高這次真的雖敗猶榮，下次出來選議員吧」。

(中時電子報)