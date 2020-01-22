「美女」堪稱當今政壇顯學，成功從台北市議員轉戰立委的「港湖女神」高嘉瑜、「白眼女神」高雄市議員黃捷、台北市議員徐巧芯與耿葳，皆為典範。網友認為，2020大選最大遺珠是時代力量新竹市立委候選人高鈺婷，首次空降即獲得73770票（28.6163%），下回再戰議員必上。
網友在PTT論壇發表《時眾區域立委票數》一文，列出時代力量與民眾黨各區域立委票數：
高鈺婷 女 73,770 28.6163%
李旻蔚 女 35,843 18.2220%
徐立信 男 22,208 12.1858%
吳達偉 男 20,579 11.6730%
朱哲成 男 16,566 11.1129%
林碩彥 男 17,902 11.0538%
陳泓維 男 21,951 9.6656%
蔡宜芳 女 17,435 9.4836%
李佳玲 女 20,336 8.6244%
張怡 女 19,209 8.3588%
林佳瑋 女 17,512 8.2728%
陳惠敏 女 17,466 7.7615%
張衞航 男 19,641 7.6333%
張睿倉 男 14,700 7.4621%
謝文卿 男 18,768 7.3009%
賴嘉倫 男 13,563 7.2907%
羅鼎城 男 10,661 6.5109%
敖博勝 男 14,043 6.0025%
張幸松 男 12,111 6.2805%
莊貽量 男 12,099 5.1743%
張渝江 男 13,434 5.7034%
顏耀星 男 8,793 4.9247%
陳允萍 男 3,527 4.5125%
何景榮 男 5,730 2.6133%
其中，時代力量的高鈺婷首次參戰，即以空降新人之姿獲得73770票（28.6163%），與勝選者國民黨籍鄭正鈐的95298票、民進黨籍鄭宏輝的82011票，相差不遠，令人驚豔。
網友討論熱烈，紛紛聚焦高鈺婷，表示：「高下次選議員一定上」、「小高這個真的雖敗猶榮」、「高鈺婷可惜了」、「高真的選得很好耶」、「小高讚」、「高鈺婷好可惜，再拼一屆有希望」、「Z9選的比想像好超多，小高真的太可惜」、「唉小高，可惜費鴻泰沒被拉下來」、「高這次真的雖敗猶榮，下次出來選議員吧」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。