春節將至，亞洲市場規模最大的直播媒體與社交娛樂影音集團 M17 集團將於農曆春節期間推出新春特別提案，17直播與MeMe直播推出全新「新春金鼠紅包」與「金鼠超級刮刮樂」功能，讓粉絲與直播主一起零距離互動熱鬧迎新年。

此外，M17 集團旗下「 HandsUP 舉手直播電商」搶攻過年健身商機，特別觀察到網友在過年前準備的春節三大伴手禮為堅果、防彈咖啡與面膜，顯見人們在過年期間也不忘維持健康體態；Paktor Premium 拍拖約會吧也在過年期間推出戀愛諮詢，讓你過年回家面對長輩也可悠哉應對。直播系列活動與過年交友順利脫單，享受全新的即時互動體驗，熱鬧過新年！

鼠年行大運 新春金鼠紅包、刮刮樂大方送為讓用戶開心迎鼠年，17直播祭出春節限定的「新春金鼠紅包」禮物，讓每個用戶都能在特定直播間大灑金鼠紅包，讓所有在線觀眾都能大搶紅包沾喜氣！過年刮刮樂旋風來襲，即日起至3/31日，MeMe直播推出中獎百分百的「金鼠超級刮刮樂」，解鎖任務成就之餘還可以獲得專屬特權，讓你鼠錢鼠到手軟！此外，17直播和MeMe直播共同推出全新直播間玩法『新年大猜拳』，讓全球三萬名直播主一起共同競爭百萬大獎，想贏得高分擠進前幾名，先來跟我剪刀石頭布！

鼠年脫單，長輩退散！正值農曆新年返鄉團圓，回家又要面對家中長輩的關心了嗎？主打顧問式一對一實體約會服務的Paktor Premium 拍拖約會吧從即日起至1/29初五期間，只要來跟經驗豐富的戀愛顧問做一對一戀愛諮詢，就有機會得到2020年限量脫單紅包，加入會員還可以現折新台幣2,020元，找到理想的另一半之餘還可順便賺一波。

語音交友App Goodnight也在過年前推出了「附近的人」和「問答配對」兩大新功能，讓你過年窩在家也不無聊！透過「附近的人」，用戶可以找到距離自己一公里以內、即時在線的對象，一鍵就能開啟對話，馬上約鄰居一起出來玩！此外，用戶也可以使用「問答配對」功能，隨機選擇有趣話題讓異性回答，例如「最喜歡的美劇是什麼？」「你是狗奴還是貓奴？」「你喜歡什麼類型的音樂？」藉此結識到興趣和價值觀相符的對象，在金鼠年找到理想的另一半！最新資訊請見17 Media官方粉絲團。

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