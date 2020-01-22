西班牙政府21日正式頒布「氣候緊急狀態」（climate emergency），提出若干對付氣候變遷的措施，包括強制各大城市設低排放區（low-emission zones）。

低排放區設立的用意，主要是藉由對汽車使用設限，達到改善都會區空氣品質的目的，目前在西班牙大城巴塞隆納、馬德里及全球數十個城市，都已設立這樣的特區。

在新政府內閣會議結束後，西班牙環境部長里貝拉（Teresa Ribera）公開說明指出，政府將立法強制人口在5萬以上的都會區設立低排放區，這些措施將於未來100天內送交國會批准。

西班牙左翼聯合政府曾表示，擬立法限制碳排放，在2050年前實現氣候中和（climate neutrality）目標。不過執政聯盟的雄心壯志恐怕會遭到極右派「民聲黨」（Vox）的阻撓，該黨在去年11月大選躍為第3大黨。

(工商 )