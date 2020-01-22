武漢肺炎疫情在農曆新年前夕來勢洶洶，美國西雅圖更出現首宗病例，繼美伊衝突後，金融市場再度出現一隻黑天鵝，消息一出，美股應聲下跌，三大指數全面收低。

道瓊工業指數下滑152點(或0.52%)，收29196點；標普指數下跌8點(或0.27%)，以3320點作收；那斯達克指數下挫18點(或0.19%)，收在9370點。

武漢新型冠狀病毒正式名稱為「2019 新型冠狀病毒」，除了大陸確診超過300宗病例外，包括日本、南韓、泰國、台灣與美國等都出現確診病例，由於出現的新型冠狀病毒證實會人傳人，造成美股的觀光類股和航空類股全面重挫，加上波音宣布其737 MAX型客機預期至年中才能復飛，導致其股價暴跌逾3.4%。

在個股部分，美國航空挫跌4.23%、聯合航空下跌 4.36%；旅遊類股更慘，其中，攜程旅行網屠殺7.91%、永利渡假村跳水6.14%；生醫股則撿到槍，流感疫苗公司Novavax瘋漲71.3%、Aethlon狂飆12.14%。

台股ADR普遍收低，台積電ADR下跌0.58%、日月光 ADR下跌 1.53%、聯電 ADR上漲 0.76%。

(中時電子報)