金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2019年前11月新契約保費4667.3億元，較前年同期5782.27億元減少18％。其中，投資型保單1488.14億元，較前年同期2263.07億元減少達34％。傳統型保單3179.16億元，較前年同期3519.2億元減少10％。

保險局副局長張玉煇表示，外幣保單今年銷售明顯降溫，主要受中美貿易戰、比較基期較高、澳洲央行降息等3因素影響所致。前三大業者方面，投資型外幣保單為法國巴黎、國泰、南山人壽，傳統型外幣保單為新光、國泰、南山人壽。

美元保單去年前11月新契約保費130.94億美元，年減18％。其中，投資型保單32.86億美元，年減達37％，傳統型保單98.08億美元，年減9％。前三大業者方面，投資型美元保單為法國巴黎、國泰、南山人壽，傳統型美元保單為新光、國泰、南山人壽。

人民幣保單去年前11月新契約保費53.38億人民幣，年減達44％。其中，投資型保單50.13億人民幣，年減達46％，傳統型保單3.25億人民幣，年減8％。前三大業者方面，投資型人民幣保單為法國巴黎、中國、南山人壽，傳統型人民幣保單為國泰、台灣、新光人壽。

澳幣保單表現相對持穩，去年前11月新契約保費12.57億澳元，年減5％。其中，投資型保單4.18億澳元，年減29％，但傳統型保單達8.39億澳元，年增14％。前三大業者方面，投資型澳幣保單為法國巴黎、國泰、安聯人壽，傳統型澳幣保單為新光、國泰、富邦人壽。

(時報資訊)