金管會公布2019年公開發行公司募資概況，受國際政經局勢動盪影響，企業募資意願趨守，公開募資件數及金額分別下滑4.04％及9.09％，募資金額降至近3年低點。同時，募資用途用於還債的比重衝上54.13％，為歷來首度過半、並創下新高紀錄。

金管會統計，2019年公開募集申報生效案件僅280件，年減達12件或4.04％，募集金額降至5737.67億元，年減573.44億元或9.09％，創近3年低點。不過，辦理私募案件共112件，年增17件或17.89％，募集金額達1690.73億元，年增達511.2億元或43.34％。

在一來一往互補下，合計2019年公開發行公司籌資案件共392件，年增5件或1.29％，但募集金額7428.4億元，年減62.24億元或0.83％，與前年大致相當。其中，國內募資占比達98.9％，較前年91.83％顯著躍升，顯示企業仍以國內募資為主。

證期局副局長張振山表示，去年公募件數及金額雙雙衰退，主因中美貿易戰導致國際政經局勢動盪，致使企業募資意願趨守，且前年金融業大型募資案較多拉抬。至於私募案件及金額明顯增加，主因金融保險業辦理私募金額較大拉抬。

觀察公開發行公司募資用途，償還債務占比自47.99％躍升至54.13％，為首度出現過半。不過，擴充廠房設備占比亦自11.94％躍升至17.06％，與2017年的17.64％相當。充實營運資金自17.3％降至15.09％，為連3年下滑。

至於轉投資占比則自18.71％驟降至8.86％，但仍高於2017年的7.15％。金管會指出，主要是前年國泰金現增420億元轉投資國壽，富邦金現增399.99億元，當中200億元投資富邦人壽公司債、110億元轉投資廈門銀行，轉投資案規模較大帶動前年占比衝高所致。

(時報資訊)