智慧交通車載電腦系統製造商鑫創電子（6680）21日晚間舉行尾牙，董事長暨總經理許育瑞表示，去年雖受中美貿易戰影響，全年營收仍年增近1成，今年在歐洲需求回溫，美國及日本專案出貨帶動下，看好營運成長動能躍進，今年營收以成長超過2成為目標。

鑫創電子成立於2009年，專注於智慧交通車載電腦系統製造，去年9月16日轉上櫃掛牌。2019年第四季營運動能稍緩，合併營收8272萬元，季減達20.96％、年減7.4％。不過，累計全年合併營收3.71億元，年增9.41％。

許育瑞表示，去年適逢公司成立10周年、順利達成IPO上櫃，是深具意義的一年。雖然受中美貿易戰、英國脫歐影響，歐洲專案進度暫緩，加上11月ODM零組件缺料，導致第四季營運動能趨緩，使全年營運目標僅達到93％，但仍成長近10％。

不過，鑫創電子去年順利打進日本市場，並在美國成功取得新關鍵客戶，為去年公司營運增添數千萬元動能。展望今年，隨著歐洲專案進展恢復，美國及日本專案陸續出貨挹注，對公司今年營運展望樂觀，以營收成長超過2成為目標。

許育瑞預期，今年成長主要來自美國及日本，由於去年洽談的專案將自今年起陸續出貨，預估今年合計營收貢獻將達約3成。隨著訂單需求動能恢復，預期首季營收將優於去年第四季，全年營運高峰估落於第二季和第四季。

鑫創電子日前公告，為因應未來營運成長空間需求及節省租金支出，董事會決議擬以不超過5500萬元購置自用廠辦。許育瑞表示，主要為因應未來客戶專案對5G、車聯網等發展需求，目前員工約45位，今年規畫擴編10～15％，其中研發人員估擴增10位。

(時報資訊)