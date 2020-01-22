玉山銀行及永豐銀行均發生理專涉嫌挪用客戶款項分別長達6年、4年，合計影響10位客戶、挪用金額超過1億元。金管會認為2家銀行存在多項內控缺失，依違反銀行法規定雙雙重罰1200萬元，創下史上個別罰鍰金額最高紀錄。

銀行局副局長黃光熙表示，永豐銀行忠孝分行的游姓前理專，自2015年11月起約4年間，涉嫌挪用客戶款項、且與客戶間有異常資金往來，共8名客戶受影響，涉案金額高達7000萬元。

黃光熙指出，游姓理財專員建議客戶將基金贖回、保單停扣轉換申購新保單或提前繳清續期保險費，以協助客戶填寫相關申購或取款文件等方式，利用客戶信任將款項匯至指定帳戶挪為己用，且違規與客戶有借貸關係，並利用客戶帳戶作為挪用款項的入款帳戶。

金管會認為，上述作為顯示永豐銀對客戶臨櫃交易未妥適建立、確實執行交易確認機制及相關內控作業規範，且未建立妥適的理財專員管理制度、對理財人員關聯戶監控機制、未落實執行理財專員輪調制度，依違反銀行法規定重罰1200萬元。

而玉山銀行財富中心駐埔墘分行的蔡姓前理專，則自2013年8月至2019年4月的近6年期間，涉嫌挪用2位逾70歲客戶款項，合計挪用金額超過3000萬元。

黃光熙指出，蔡姓前理專透過取得客戶已蓋具原留印鑑單據，偽冒客戶開立另一外幣及台幣銀行帳戶，將客戶定存解約、基金贖回等款項，匯入客戶原有帳戶或偽冒帳戶，再透過臨櫃提取現金，存入自己的銀行帳戶、或以轉帳存入關係人銀行帳戶挪用。

黃光熙表示，玉山銀對客戶辦理開戶、外匯轉帳、基金贖回等交易，未落實執行相關控管作業規範，亦未建立有效的理財專員帳戶監控機制及理財專員輪調制度，依違反銀行法規定重罰1200萬元。

針對銀行理專屢傳涉嫌監守自盜、挪用客戶款項情事，金管會去年合計對8家銀行開鍘、累計裁罰達5100萬元，但最高紀錄為華銀、聯邦銀各1000萬元。對於此次對玉山銀、永豐銀雙雙重罰1200萬元，黃光熙表示，主因新法上路提高罰鍰，致使此次單筆罰款提高。

(時報資訊)