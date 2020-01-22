美國確診首起中國新型冠狀病毒肺炎病例，以及國際貨幣基金（IMF）調降全球經濟成長預測，周二美股收低，失守歷史高點。

周二收盤，道瓊工業指數跌152.06點或0.52%，為29,196.04點。標普500指數跌8.82點或0.26%，為3,320.8點。那斯達克指數跌18.14點或0.19%，為9,370.81點。

標普500指數11大類股中有7類收跌，以能源、工業和原材料股跌幅最大。

在中國農曆新年前，俗稱武漢肺炎的中國新型冠狀病毒感染疫情加速擴散，旅遊觀光類股首當其衝，紐約證交所Arca航空股指數大跌2.8%。聯合航空（UAL）母公司股價下挫4.4%，嘉年華郵輪（Carnival Corp）跌2.3%。

中國業務比重較大的飯店賭場業者拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）和永利渡假村（Wynn Resorts）分別下挫5.4%和6.1%。

與中國有大量業務往來的鋼鐵股也走跌，美國鋼鐵下跌5.2%。

波音下跌3.3%，給道瓊指數的拖累最大。波音表示，737MAX飛機可能要到6或7月才能獲准復飛。

(時報資訊)