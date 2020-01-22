鴻海（2317）2020愛心嘉年華活動今（22）日於南港展覽館登場，預計將有高達3.5萬人參與。不過，面對武漢肺炎疫情升溫，集團除在醫護站備妥3.3萬個口罩及乾洗手液提供索取，並備有額溫槍、耳溫槍協助測量體溫，並強調所有武漢返台員工目前均無異常。

2020鴻海愛心嘉年華活動按慣例區分為1樓活動攤位區及4樓主舞台區，除了集團在台員工及眷屬外，包括富智康（FIH Mobile）、鴻騰六零八八精密科技（FIT）、工業富聯（FII）及其他各次集團的員工和眷屬均將參與，預計參與人數將高達3.5萬人。

而武漢肺炎疫情延燒，中央疫情指揮中心21日證實台灣出現首例確診病例，一名在武漢工作的女性台商20日搭機回台後，確認為新型冠狀病毒陽性。由於此新型冠狀病毒可能具持續人傳人能力，對此將武漢旅遊疫情建議提升至第三級警告，建議如非必要應避免前往。

鴻海對此表示，已對集團自武漢返台員工皆有逐一瞭解情況，目前沒有發生異常。鴻海愛心嘉年華活動當天，醫護站將備3萬個成人口罩、3千個兒童口罩及乾洗手液，供員工與眷屬索取使用，現場還備有額溫槍、耳溫槍協助測量體溫。

鴻海表示，配合疾管署公告，公司持續對所有員工防疫宣導，提醒員工務必留意自身健康狀況，勤洗手、戴口罩，做好自主健康管理。

(時報資訊)