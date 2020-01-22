武漢新型肺炎病例持續增加，據陸官媒《人民日報》微博指出，目前大陸共確診309例，預計一來還會持續增加。對於當前大陸疫情，德國權威病毒學者德羅斯登21日表示，陸政府並未隱瞞，「否則從病毒序列就看得出來」，且武漢肺炎的疫情不會比SARS嚴重，他相信大陸政府有能力阻止這種新型病毒的傳播，但如何在人口大量移動的春運期間控制疫情，是嚴峻挑戰。

SARS的共同發現者之一的德羅斯登表示，他的團隊日前已研發出武漢肺炎的試劑，將提供給全世界的實驗室。

據德明鏡周刊（Der Spiegel）報導，SARS的共同發現者之一、目前在柏林夏里特醫院（Charite）病毒研究所擔任所長的德羅斯登（Christian Drosten）表示，目前武漢肺炎的確診病例還不多，難以預測疫情將來擴散的程度，不過他研判這種新型冠狀病毒的疫情應該不會比2002年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）嚴重，未來幾週是防堵的關鍵期。

武漢肺炎快速蔓延，讓人擔心大陸是否會像當年一樣隱瞞SARS疫情，導致病毒擴散到海外。對此，德羅斯登表示，從序列來看這是一種新型的病毒，可見大陸沒有隱瞞疫情，不然光從序列就看得出來，他並認為陸政府有能力阻止病毒的傳播。

不過德羅斯登也指出，疫情正好在農曆春節交通高峰期前夕爆發，這個時間點對防堵相當不利，陸政府得在很短的時間內，在造成民眾生活不便和對全球的責任感之間權衡得失，以阻止疫情蔓延到其它國家。

此外德羅斯登也強調，這種病毒傳染速度驚人的快，而且還會人傳人，世界衛生組織（WHO）預計22日為此召開緊急會議是正確的決定。

(中時電子報)