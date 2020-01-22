春節連假即將到來，根據愛奇藝台灣站去年數據顯示，2019年春節九天連假每日平均觀看時長相較平日成長近70%，總觀看時間更累積高達千萬小時，顯示「追劇」已成過年期間民眾必做活動之一，各類型節目中又以連續劇為流量增幅最高的頻道。

為迎接鼠年七天連假，愛奇藝台灣站推出「命定好劇非你莫鼠」活動，精選2019到2020初最受歡迎的戲劇，自1/20-2/2開放限時免費看，包含《慶餘年》、《劍王朝》、《親愛的熱愛的》、《唐人街探案》等十部陸劇、《VIP：她們的秘密》、《德魯納酒店》、《WWW：請輸入檢索詞》等五部韓劇及獨家戰略合作的四部歐銻銻娛樂自製台劇《1006的房客》、《人際關係事務所》等，民眾可趁著春節年假溫故知新，揪好友家人一起追劇追到飽。

此外，愛奇藝台灣站也攜手檀島香港茶餐廳推出鼠年限定「愛奇藝套餐」，獨家回饋VIP會員，自1/25起至12/31止，凡愛奇藝VIP會員於檀島香港茶餐廳點購「愛奇藝套餐」，即享專屬套餐優惠，輕鬆追劇外還能享受道地港點。

愛奇藝台灣站迎接鼠年大方送，除了一次解鎖多部夯劇，首度與檀島香港茶餐廳的合作更是要讓民眾同時滿足視覺體驗及味覺享受，自1/25開始推出為期一年的「港式經典大排檔」主題活動，分別以劉德華、鄭秀文、張國榮、張曼玉四位香港巨星的作品為主題，推出四季不同的主題套餐，分別為1/25-3/31【與龍共舞】套餐、4/1-6/30【百年好合】套餐、7/1-9/30【霸王別姬】套餐及10/1-12/31【家有囍事】套餐，首波即由不老男神劉德華打頭陣，1/25-3/31期間，原價129元的【與龍共舞】套餐(極品蛋撻加檀島咖啡組合)，愛奇藝VIP會員皆可以109元特惠價購買，或消費滿1,000元以上可額外獲得指定飲品乙杯，在享用道地港點的同時還可上愛奇藝台灣站重溫男神膾炙人口的電影作品，包含《與龍共舞》、《孤男寡女》、《瘦身男女》等，期望能為愛奇藝台灣站VIP創造更多元的會員權益，進一步為用戶帶來更具價值的會員消費體驗。

除了VIP會員的獨享優惠外，愛奇藝台灣站也設有積分功能回饋免費用戶，註冊成為用戶後，可透過APP簽到領取積分點數，分享影片、觀看滿30分鐘及90分鐘也都能領取積分，累積積分後則可至積分商城換取VIP會員天數，暢享無廣告、高畫質的優質影音，若連續七天登入還可獲得額外點數，年假追劇就來愛奇藝！看越多賺越多！

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