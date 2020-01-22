72歲資深男星雷洪在劇中一記「北斗爆橘拳」紅遍全台灣，除了演技好受矚目，感情生活同樣是媒體焦點；他過去曾擁有1妻5妾，不過之後扛了6000萬債務，身體病了、妻妾也全跑了，不過幸好身旁又出現一名50歲紅粉知己。雷洪近日受訪時感嘆，「事情都過去了，心情已經平靜許多。」

雷洪20日出席鳳凰藝能和17直播的合作記者會，預告之後將在直播上與大家見面。針對直播要聊什麼話題，雷洪表示，老人家也要與時俱進，可以在深夜時段聊「深夜話題」，不能說的話就改用「肢體語言」，接招年輕人千奇百怪、露骨問題。他大笑，「沒在怕的啦。」

雷洪之後改當直播主，深夜時段與大家見面。

過去雷洪擁有1妻5妾，感情生活備受關注；原本幸福美滿的大家庭生活，因為其中一個老婆玩期貨慘賠6000萬，他一肩扛下所有債務，並出售豪宅籌錢，沒想到之後妻妾全跑，身體也亮起紅燈。但樂觀的雷洪，短短一年內也找到一名50歲紅粉知己相伴左右。

雷洪感性地說，「一個大男人很多事情都是要有女人在身邊處理，絕對會有一個比較知心的這種閨蜜幫我忙，我只能告訴各位這樣，慶幸在後半人生過得滿快樂。」最後也不忘再次推廣自己的直播節目，希望大家深夜12點定時收看，「交給我，保證夫妻恩愛。」

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(中時電子報)