還在選舉？台中一名69歲李伯伯在選舉期間每天熬夜看電視關心選情，結束後仍然亢奮，經常失眠且每天心悸、頭痛，家屬擔心李伯伯，在朋友的介紹下到員林宏仁醫院就診，經MRI檢查發現李伯伯腦下垂體竟長出3.5公分腺瘤，經手術將其摘除，現已無大礙。

李翁家屬表示，半年前開始老翁經常莫名緊張，全身倦怠感重，精神不濟，這次選舉期間幾乎每天熬夜看電視，白天疲倦感加劇，晚上更是睡不著，還有頭痛手抖心悸等症狀，家人以為是選舉結果影響老翁，後來發現不對勁才帶老翁到醫院檢查。

員林宏仁醫院神經內科醫師王馨霈指出，老翁其實過去幾年睡眠品質一直都不好，4年前左眼視力開始模糊，於是辦理退休想放鬆身心狀態，沒想到去年底左眼視力剩下0.2，發先兩眼都有輕度白內障，到醫院求診後當天安排1.5T核磁共振掃描，就發現大腦有一顆約3.5公分大的腦下垂體腺瘤，已經壓迫到周邊組織。

王馨霈說，這顆3.5公分大的腺瘤，可能壓迫到老翁的視神經，導致甲狀腺激素分泌過多，而影響老翁視力，睡眠品質、心悸手抖等症狀，雖暫時沒有較嚴重的病痛發生，但民眾如有類似症狀，建議盡速就醫，避免腫瘤越長越大，造成其他併發症的發生。

(中時 )