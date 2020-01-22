和平區自治區以「黑熊」外型為主，將和平梨山茶、高山蔬果及觀光溫泉產業等納入設計，展現獨特自然山林風貌。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中燈會主展區后里花博園區，將於2月8日璀璨開幕！主展區特規畫「29花燈車燈區｣，希望民眾透過29區特色花燈車，認識大台中各區特色景點、農特產品及美食，讓全世界遊客來到后里參加台灣燈會時，不只是晚上參觀燈展，白天也能順遊相鄰的山城區如石岡、新社、東勢、和平觀光消費，認識台中的美好！

民政局指出，石岡區位處石岡壩水質水量保護區，擁有豐富的自然生態資源，石岡花燈車即以「石岡『水』、果樹『漾』」為主題，並以身著客家花布笑容滿面的「水滴寶寶」做為主視覺；融合知名景點「石岡水壩」、「五福臨門神木」，搭載Q版金碧椪柑、義大利葡萄及柿子公仔，奔馳在「東豐自行車綠廊」，展現石岡區水果之鄉及慢活客庄地特色。

東勢區花燈車以「大埔客庄」節慶、廟宇等文化生活為主軸，以東勢區地標「客家文化園區」與東豐快速道速道路的「雙鯉魚」、「新丁粄節」、「巧聖仙師文化祭」為主要元素，「新丁粄節」象徵喜慶新生、「雙鯉魚」象徵守護並照亮東勢，並以「巧聖仙師廟」的規矩方圓，象徵東勢客庄文化發展的起源與工藝匠師精神，加上在地柑橘、高接梨、甜柿等水果，呈現在地文化與農特產業特色風貌。

民政局指出，東勢新丁粄節系列活動適逢2020台灣燈會開辦期間，規畫街景裝置藝術與燈籠吊掛、新春揮毫、開庄大戲、歡慶踩街、傳統新丁粄鬪粄比賽等精彩活動，還有在地客家料理、異國風味美食、外省麵食、紅龜粄、艾草粄等客家美食、伴手禮及農特產品柑橘、高接梨、甜柿等，值得一訪。

新社區以「花滿新社區、幸福好菇菇」為主軸，「香菇」為車頭造型，車側呈現「新社花海」百花齊放景觀，車體以新社商圈入口意象「星願紙風車」為中心，輔以新社盛產的水果環繞周圍，以繽紛色彩營造出幸福小鎮的浪漫氣氛。

民政局強調，具原民特色、有「東方小瑞士」美稱的和平區自治區以「黑熊」外型為主，象徵黑熊守護山林的精神，結合泰雅「紋面」文化、菱形圖騰與編織等，並以泰雅族問候語「和平Lokah su ga(和平歡迎您)」為主題；將和平梨山茶、高山蔬果及觀光溫泉產業等納入設計，展現獨特自然山林風貌。

(中時 )