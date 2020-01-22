武漢肺炎是冠狀病毒，會透過飛沫傳染，因此建議消費者選用醫療級口罩，才能有效防堵過濾細菌跟病毒。(吳建輝攝)

摩戴舒口罩工廠董事長鄭永柱說，最近這一兩個禮拜台灣開始湧入訂單，目前國內外包括大陸、香港及東南亞地區等訂單已經排到４月底。(吳建輝攝)

武漢肺炎疫情日漸嚴重，新竹、花蓮地區紛紛傳出疫情，讓全台陷入緊張氣氛，紛紛搶購各式口罩，連帶影響口罩工廠的訂單，各地口罩工廠連夜趕工還是供不應求，彰化口罩大廠華新醫材董事長鄭永柱建議民眾，現在全廠總動員，日夜趕班來增加供應量，11條產線火力全開，一個月生產千萬個還是不夠。

華新醫材董事長鄭永柱說，最近這一兩個禮拜台灣開始湧入訂單，目前國內外包括大陸、香港及東南亞地區等訂單已經排到４月底，現在全廠總動員，日夜趕班來增加供應量，工廠生產線3條一般口罩，2條Ｎ95，1條外科醫療用，其他搭配不同等級防霾口罩，11條產線火力全開，一個月生產千萬個還是不夠。

鄭永柱說，口罩防護效果有三大關鍵，第一是口罩結構，第二是配戴口罩的密合度，第三是正確配戴口罩的方式，前的疫情建議民眾除了選購N95口罩之外，可選擇口罩包裝標示有「醫療用」等字樣的口罩或防霾口罩，所謂「醫療用口罩」為細菌過濾效率(BFE)？99％以上，符合國家標準CNS14774規定製作，且有衛署許可證號，能有效過濾細菌或病毒等，對民眾來說比較有保障，建議可至一般藥局或藥妝店選購。

彰化華新醫材集團專員徐誌遠說，武漢肺炎是冠狀病毒，會透過飛沫傳染，因此建議消費者選用醫療級口罩，才能有效防堵過濾細菌跟病毒，一般的口罩只能做到防灰塵，在靠近疫區時就建議大家選用Ｎ95口罩可阻擋95％以上的次微米顆粒，而戴口罩最重要的是要緊密包覆住整個口鼻，包覆性越完整，防護的效果越佳。

(中時 )