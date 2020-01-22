網飛（Netflix）在2019年強勢收尾，第四季營收和全球訂閱會員均見大幅成長，惟2020年營運展望意外疲弱，在日益競爭的串流市場上，網飛能否維持其領先優勢令人擔憂，周二盤後股價一度下挫1.5%，但目前反彈上漲2.44%，報346.35美元。

綱飛公布2019年第四季淨利為5.87億美元，每股盈餘為1.30美元，優於分析師預估的52美分，並遠超出前一年同期的1.34億美元，折合每股盈餘30美分。不過，2019年第四季淨利列入了稅收利益4.38億美元。第四季營收年增30%，為54.7億美元，略高於分析師預測均值54.5億美元。

網飛公布第四季全球付費會員數增加876萬，其中55萬為美國新增的會員數；分析師預估為全球付費會員數增加790萬，美國新增會員數為62.3萬，國際新增會員數約為720萬。網飛2018年第四季新增會員數為884萬。

網飛在給股東的信上表示，公司預期2020年第一季全球付費會員數淨增加700萬；相較之下，2019年首季為淨增加960萬，創下歷來最強勁的增長。網飛表示：「對2020年首季的預測，反映出我們在美國所見的客戶流失率持續略為升高，以及我們預期今年首季與第二季的付費會員淨成長將更為平衡」。在法說會上，網飛財務長紐曼（Spencer Neumann）坦承：「價格和競爭導致客戶流失些許加劇」。

網飛預估今年首季營收為57.3億美元，符合市場預期。該公司預估首季全球付費會員數增加700萬，遠不及市場預估的890萬。

(時報資訊)