台東活水湖1人溺水 已明顯死亡 09:162020/01/22 中時 莊哲權 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 活水湖傳溺水，消防局前往搶救時已死亡。（翻攝圖片／莊哲權台東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「1名遊客溺水，溺者還在水中。」，台東縣消防局值勤官今天早上7點獲報，活水湖有民眾溺水，隨即派遣轄區東分隊11、61、91、船救援，於7：14 接觸患者並將患者拉起，已經明顯死亡。死者身分尚待查證。 (中時 ) #溺水 #患者 #死亡 #活水 #接觸 也許您會感興趣 推薦閱讀 忌口怎麼還痛風？這2點不改照樣發作 08:202020/01/18 生活 確保春節前市場資金平穩 人行再釋出２千億人民幣活水 04:102020/01/20 財經要聞 影、藝雙引擎助攻 海樂營運添活水 04:102020/01/20 證券．權證 浙江衛健委：發現5例疑似武漢肺炎症狀患者 12:302020/01/20 兩岸 浙江出現5起新型肺炎病例 患者皆曾赴武漢 12:292020/01/20 兩岸 韓武漢肺炎首例 患者為大陸女性 12:282020/01/20 國際 南韓確診首宗武漢肺炎個案 患者為陸籍女子 13:172020/01/20 兩岸 北京發燒患者 多到難以想像 04:092020/01/21 焦點新聞 新型冠狀病毒首起病例 疾管署：55歲台商確診 18:542020/01/21 生活 沒接觸史染武漢肺炎 學者：重大警訊 20:452020/01/21 生活 生活熱門新聞 戴口罩就萬全？ 疾管署副署長莊人祥：N95不要亂戴 - 生活 除夕開運6招 命理師曝一個動作財運旺到爆 - 生活 一張圖看懂春節三階段變天 這天是分水嶺 - 生活 女台商病因成謎 何美鄉：可追的點全斷很可怕 - 生活 流感、武漢肺炎症狀難區分 醫曝關鍵差異點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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