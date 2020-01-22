「1名遊客溺水，溺者還在水中。」，台東縣消防局值勤官今天早上7點獲報，活水湖有民眾溺水，隨即派遣轄區東分隊11、61、91、船救援，於7：14 接觸患者並將患者拉起，已經明顯死亡。死者身分尚待查證。

(中時 )