2020總統大選，國民黨候選人韓國瑜祭出「民調蓋牌」奇招，並營造高昂氣勢，選前盛傳，他與小英得票將在伯仲之間，但最後開票結果，竟是小英大勝200多萬票。其實，地下賭盤早就掌握小英將大勝訊息，甚至為了平衡賭盤，還施展各種花招，就是要激勵鋼鐵韓粉鬥志來下注。

台灣人愛賭，甚至有人打趣表示，看賭盤就可以預測選舉結果。知情人士透露，這次總統大選，全台賭金逼近400億元，創下紀錄，這一切全和韓國瑜的高聲勢脫不了關係。

選戰期間，韓國瑜負面新聞不斷，加上香港反送中發酵，小英民調從穩定領先到拉開大幅差距。據鏡週刊報導，社會觀察者砲哥表示，韓國瑜打出「民調蓋牌」時，小英贏的賭資已逼近200億元，押韓贏的卻僅有140億元，賭盤嚴重失衡。

組頭為了衝高押韓國瑜的賭金，推出各種花招，包括：押韓最高可贏10倍獎金、韓多贏1票可多得10元紅利等，最後終於成功平衡賭盤，也成為這場選戰的大贏家，據悉，大組頭光靠手續費，就進帳一棟透天厝。

(中時電子報)