衛服部昨21日晚間召開記者會證實，一名55歲台商返台通報罹患大陸武漢肺炎病確診，今早美國也證實有陸籍人士患病。有鑑於疫情開始大擴散，大陸防疫官員國家衛健委專家組成員高占成表示，新型冠狀病毒肺炎的潛伏期平均在7天左右，短的在2-3天，長的10-12天。

據大陸「中央電視台」《新聞1+1》專訪連線湖北武漢市市長周先旺、「國家衛健委衛生應急辦公室」主任許樹強和「國家衛健委」專家高占成，高占成表示，新型冠狀病毒肺炎的潛伏期平均在7天左右，短的在2-3天，長的10-12天。

如症狀出現發熱（包括高熱低熱現象）、乾咳為主，過了3-5天后發現氣短胸悶。有些病人情況比較嚴重，會出現呼吸衰竭、休克等症狀，請及時就醫。若已有接觸過新型冠狀病毒肺炎病人的人群，出現這些症狀，更要馬上就醫。

截至今22日早上6點為止，中國大陸確診病例已達324例、疑似病例52例，已通報死亡的則已有6例，遍及大陸14個省市區。港澳台部分，台灣確診1例，香港疑似2例。外國部分，泰國確診2例，美國、日本、韓國各確診1例。

(中時電子報)