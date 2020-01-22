大陸一名年輕媽媽日前帶小孩去餐廳吃飯時，天花板突然掉下一個不明物體正中鼻子，導致她開始流鼻血，當下以為是枕頭，但仔細一看竟然是一隻巨型老鼠，嚇得她當場放聲尖叫。

綜合陸媒報導，這起事件發生在17日晚上，黃姓女子帶著2個小朋友以及友人前往上海黃埔的餐廳「烤鸭坊」吃飯，期間黃女突然感覺到天花板上有不明物體掉下來，她說：「突然間我覺得我頭上好像被人用枕頭抽了一下，然後眼前我一個東西一晃，我跟我朋友都驚呆了。」發生這樣的事情，黃女整個傻眼，往天花板看過去什麼都沒發現，後來同行友人發現是一隻老鼠掉了下來，隨後大家都開始放聲尖叫。

黃女也說，老鼠掉下來的地方與3歲孩子的座位很近，「老鼠掉下來我的鼻孔就流血了，我孩子距離我才5釐米，當時正好掉在我肩膀上然後滑下去，如果當時掉到我孩子頭上，因為孩子頭比較軟，不知道有什麼樣的後果。」

黃女被老鼠砸中後到醫院做檢查，照過斷層後醫生說無大礙，針對這起意外，餐廳已經和黃女達成和解。

然而，新聞曝光後，網友們便留言：「這是鼠年走好運的前兆啊」、「明年是鼠年，這是好運從天而降」、「鼠年，碩鼠都出動了」、「天降碩鼠，偷食五穀，鼠咬天開，好運自來」。

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(中時電子報)