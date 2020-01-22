國際關注台灣大選，英國學者胡克禮今天在歐盟智庫座談會上表示，選舉結果顯示中共對台政策失敗，而荷蘭學者海曼斯則呼籲歐盟思考如何強化與台灣關係，切勿自我設限。

台灣大選在1月11日順利落幕，歐盟亞洲事務研究中心（EIAS）今天在布魯塞爾舉辦相關座談會，由於選舉結果顯示民意不信任中國，吸引歐洲各界關心亞洲事務者出席，中國也有自稱學者人士到場。

倫敦政經學院教授胡克禮（Christopher Hughes）說，中國國家主席習近平重新強調一國兩制，但因香港反送中運動，讓台灣人看到一國兩制是場災難，台灣選舉結果顯示習近平及共產黨對台政策失敗，但目前觀察中方仍應將延續既有政策。

胡克禮還幽默表示，蔡英文總統應為連任寫信給習近平道謝，因為中國因素在這場選舉中扮演重要角色。

德國學術與政治基金會（SWP）資深研究員瓦克爾（Gundrun Wacker）則表示，台灣未來政黨發展值得關注，兩大黨都還在研究最好的對中策略，因為中國對台手段工具箱太多，施壓的同時也會丟出民間交流誘因，很難應付。國民黨同時必須做出轉型改革。

遠景基金會執行長賴怡忠則說明這次選舉總統及政黨票的結果，強調選舉結果是大聲告訴中國一國兩制及一中原則讓台灣人民不能接受。他表示，蔡總統高票當選，很大部分歸因於習近平去年對台講話提到一國兩制台灣方案，另一個重要原因就是中國對待香港的方式。

今天也有自稱中國學者的人士到場聆聽，並提問說有33國向蔡總統及民進黨勝選發賀文，其中有15個台灣邦交國，在質問西方先進國家發賀電的情況時則說德國保持沈默。

賴怡忠回答，據外交部第一時間統計約有60國發賀文，隨後數目累積至逾80國及國際組織祝賀，絕不只是33國，不知道這數字從何而來。

荷蘭國際關係研究所（Clingendael Institute）資深研究員海曼斯（Maaike Okano-Heijmans）則認為，台灣選舉展現亞洲國家民主的自信，值得歐洲國家學習。

海曼斯呼籲歐洲聯盟加強影響力，既已公開稱台灣為理念相近的夥伴，除持續檢討對中戰略外，也應該思考如何強化與台灣的關係，切勿自我設限，應開啟台歐盟雙邊投資協定談判、持續支持台灣有意義參與國際組織、討論新南向政策跟連結歐亞策略合作等。

駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁則表示，這次台灣大選獲得國際大幅關注，與香港事件及香港區域會選舉結果息息相關，台灣向國際社會展現蓬勃民主，示範一場公平公正的選舉，這令人感到驕傲，也感謝歐盟以及許多歐洲議員的祝賀。

(中央社)