高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，前高雄市府官員陳瓊華要高雄人「速戰速決」，努力在30天完成連署，加速送走韓國瑜。對此，孫大千表示，「菊系前朝官員」的狐狸尾巴終於露出來了，並提出陳瓊華論述中的五個謬論。

陳瓊華日前表示，要高雄人「袂拖沙（不要拖）」，跟韓國瑜速戰速決，法定60天連署完成30萬人罷免名冊，應兩倍速加快，努力30天連署完，初五罷免總部率先開工，讓大家回校念書、回工作崗位前，可以先到總部完成簽署。「韓國瑜，拖累高雄，高雄就加速送走他」。

對此，孫大千在臉書直指，「菊系前朝官員」的狐狸尾巴終於露出來了！陳瓊華一番話，罷韓是為了公義，還是為了私怨？並指出論述中的五個謬論。

第一，明明是菊系人馬要速戰速決，為什麼要無限上綱成高雄人要跟韓國瑜速戰速決。

第二，明明是綠色執政耽誤高雄10年的時間，卻說「韓國瑜拖累高雄」。孫大千認為，韓國瑜才就職滿一年，民進黨在高雄執政了十幾年，究竟誰開負起更多責任？

第三，如果要拿上班時間做文章，孫大千反問，「要不要順便談一下，陳菊市長最有名的睡午覺風波跟按摩事件呢？」

第四，韓國瑜當初是因民進黨做太爛，才順利當選。孫大千不解，為什麼要故意誤導成「韓國瑜當時靠媒體上位」。

第五，孫大千請菊系前朝官員在力推罷韓之前，先向大家交代一下，5000個天坑、3千億負債，還有一堆淤塞不通的排水箱涵，究竟怎麼一回事。

(中時電子報)