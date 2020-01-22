高雄市長韓國瑜競選總統失利，大輸蔡英文260萬票，更將面臨「罷韓」考驗。網友認為，韓雖表現反映兩極，卻仍有4大機會得搶救民調，分別是「武漢肺炎」、「過年高雄的觀光與交通」、「登革熱」、「議會質詢」；其中，「議會質詢」比例最高尤其重要。

網友在PTT論壇發表《韓導的補考》一文，寫道：

韓導的期末考似乎在今年夏天就要舉行了，雖然他這一年真的讓人很火大啦，但接下來幾個月我相信他還是有幾個補考的機會——

1.武漢肺炎

2.過年高雄的觀光 交通

3.登革熱

4.議會質詢（比例最高哦！）

雖然真的很想把他回收掉，但內心還是有一絲絲的仁慈，第一個被罷免的市長真的會寫進歷史的教科書吧！

大家覺得他還有什麼補考的機會勒？給他一點建議吧哈哈哈！

網友紛紛回應：「好了啦！就讓他做看看吧，近期也認真很多了」、「能做的事情只有盡量低調跟減少犯錯，但是如果這麼看得開，倒不如辭職一走了之」、「個人造業個人擔，總統辯論嗆媒體嗆這麼大」、「高雄過年的觀光就四處都是人啊，以前有一年過年想到跑去旗山，塞一個從此不敢在過年再去」、「我是覺得沒救，剩幾個月什麼政策很難有感，如果不辭職就是只能賭投票率不過」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)