中華電(2412)公布2020年全年四季簡式合併財務預測，全年區間合併營業收入為2141.0~2152.9億元，營業成本及費用合計為1755.1~1758.3億元，稅前淨利為393.7~412.8億元，歸屬於母公司業主之淨利為309.1~324.7億元，每股盈餘3.99~4.19元。

董事長謝繼茂表示，展望2020年，公司有信心在現有優勢上掌握成長契機，行動業務方面，持續站穩市場領導地位，為即將展開的5G布局立下堅實基礎，5G頻譜第一階段競標已於近期結束，中華電預計於今年第三季開放5G服務，寬頻業務方面，將持續推動升速策略，提升用戶平均貢獻度；MOD方面，中華電將持續引進熱門運動賽事，例如即將到來的東京奧運，以刺激客戶數成長並帶動營收向上，同時期待客戶數成長能進一步推升整體廣告收益，此外，中華電會持續深耕自有資通訊產品與服務，除了展現資通訊能力，也期待資通訊營收持續成長，成為帶動公司營收成長的重要動能。

中華電2020年度合併營業收入預測數2141.0~2152.9億元，較2019年度自結數增加65.8~77.7億元，約3.2%~3.7%，主要係資通訊專案收入、網際網路應用加值、銷貨收入及MOD營收增加，抵銷語音服務持續被VoIP取代、行動服務營收持續受市場競爭因素而減少之影響。

中華電2020年度合併營業成本及費用預測數1755.1~1758.3億元，較2019年度自結數增加87.7~90.9億元，約5.3%~5.5%，主要係資通訊專案成本、商品成本增加，以及預計5G開台特許權攤銷及各項成本增加；營業淨利預測數較2019年度自結數減少21.6億元~4.5億元，約減少5.3%~1.1%。稅前淨利預測數393.8~412.8億元、歸屬於母公司業主之淨利為309.1~324.7億元、每股盈餘預測為3.99~4.19元，較2019年度自結數分別減少24.0~5.0億元、減少19.0~3.4億元及減少0.24元~0.04元。

另外，取得重大資產方面較2019年度增加525.4億元，主要係取得5G執照標金、5G擴大建設、PSTN IP化及MOD平台加速汰換等策略投資，以及擴大集團布局相關股權投資增加。

(時報資訊)