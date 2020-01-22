晶圓代工廠由台積電(2330)法說會於上周四下午率先登場，其他業者則在農曆年後接棒舉行。聯電(2303)預定2020年2月5日(星期三)舉行2019年第四季法人說明會，將公布上季財報及本季展望。法人預期本季可望淡季不淡。世界先進(5347)今年全年展望亦樂觀。

台積電看好今年全球晶圓代工業將大幅成長17%，遠優於去年的持平表現，台積公司表示除了先進製程7奈米需求續強，8吋晶圓需求也不差，這將有利於聯電、世界先進本季營運表現。

聯電去年第四季營收約為418.49億元，創單季歷年新高，季增率達10.89%，年增逾17%，主要受惠客戶需求回溫，和併購日本12吋新廠加入營運，2019年全年合併營收1,482.02億元，年減2.02%。

展望今年，聯電共同總經理簡山傑先前表示，聯電8吋目前產能利用率大多在9成以上至滿載，隨著5G需求自去年下半年起升溫，看好今年將見到爆發性動能。法人預期，本季雖然適逢淡季，受惠產能利用率持續提升，預估聯電首季營收可望與去年第四季持平，呈現淡季不淡。

台積電轉投資的世界先進今年有新廠產能加入，也可望與台積公司同步為大幅成長的一年，首季營運亦不看淡。

台積公司預期，2020年不計記憶體的半導體市場將成長8%，表現將優於去年衰退3%，晶圓代工業今年將成長17%，表現也將優於去年的持平。

8吋晶圓代工廠世界先進上季營收優於預期，本季可望持續受惠於驅動晶片、電源管理晶片、指紋辨識晶片等需求強勁，支撐第一季業績。

去年第四季，世界先進因年底出貨順暢，單季營收73.34億元，優於預期，今年新加坡新廠將正式加入營運，世界先進預估將新增產能逾15%，法人預估公司今年營收增幅可達二成，將創新高紀錄。

世界先進去年12月營收達26億元，比前年同期微增，創下15個月新高，月增率近15%，並帶動去年第四季營收超越財測目標。世界先進2019年第四季營收73.34億元，季增率約為2.9%。

展望2020年，因新加坡廠到位，世界先進單月產能將自原先的21萬片提升到24萬片，產能將逐步到位，且隨著接單續旺，世界先進第一季產能利用率可望維持高檔，業績有不淡之表現。

(時報資訊)