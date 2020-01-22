鴻海（2317）宣布擴大集團生育及養育津貼照護網，將原先0～3歲的育兒獎勵金加碼延伸到6歲，符合條件的員工在寶寶出生後每月可領1.5萬元，至每位「鴻海寶寶」成長至滿7歲。第一階段先由鴻海同仁試行，預估有700名員工受惠、最高可領到126萬元。

鴻海自2015年起推行全方位「獎勵生育辦法」，施行迄今已滿5年，去年照顧484位0～3歲的「鴻海寶寶」，發出1795萬元生養育津貼，成為「鴻海人健康照護網」計畫的最重要一環。公司表示，此次推出加碼新方案，初估每年整體費用支出約1.3億元。

鴻海表示，「鴻海人健康照護網」計畫除了照護鴻海人的下一代，也同步關懷上一代。同仁只要申請，就會有醫療專業人員到府，為同仁家中的高齡眷屬提供基本健康評估，並同時進行居家環境風險評估服務，調查家中環境是否有容易使人滑倒、跌倒之處。

醫療團隊將依需求提供輔具及居家環境風險評估報告，並與同仁們及家人討論改善計畫，依長輩需求協助提供拐杖、輪椅、電動床等輔具，並改善居家環境常用空間，降低長輩跌倒風險。鴻海表示，此方案2018年推出迄今，已為近400位員工打造安居適老的樂活環境。

鴻海表示，集團以善盡企業社會責任出發，將照護鴻海同仁個人健康範圍，一路擴大到每個家庭成員。此次再次加碼延伸對孩子照顧的廣度與深度，希望讓每個鴻海同仁都能安心工作、開心生子、放心侍老，打造完整的「鴻海人健康照護網」計畫。

(時報資訊)