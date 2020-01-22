經濟部委託外貿協會培訓中心（ITI）辦理國際企業經營班（國企班）二年期日語組日本海外研習於今年（109年）1月21日在東京開訓。外貿協會秘書長葉明水赴日主持開訓典禮，邀請到日本台灣交流協會專務理事舟町仁志、橫濱市的橫濱企業經營支援財團（IDEC）理事長牧野孝一、日本貿易振興機構（JETRO）及約20家東京及橫濱研習企業代表等，約100位貴賓共襄盛舉，為期5週的在日活動正式展開。

貿協秘書長葉明水率領41名學員赴日。在開訓典禮中，葉明水秘書長感謝各研習企業長久以來對貿協及ITI研習業務的支持，也表示業界日語人才需求持續看漲，勉勵學員在日期間盡力學習，所學運用在未來職場上。

貿協秘書長葉明水表示，今年貿協將帶領180家廠商參加3月份東京國際食品展，推廣台灣農產食品。5月份帶新創團前來日本發表並配合東京奧運前將舉辦「台灣週」，7月份在東京車站附近KITTE舉行和日本消費者互動的「台灣精品體驗活動」。另外徵集近100家台灣企業組成「日本消費產品大型拓銷團」9月份在東京帝國飯店舉辦洽談會。貿協去年已與日本豐田通商、三菱、住友等日本大型商社建立連結，今年將持續推動並開發日本隱形冠軍企業，發展台日企業之合作商機。

國企班二年期日語組課程以經貿、語言雙主軸貫穿2年訓練。學員受訓1年半後赴日研習。過去研修生優異的表現，且不少企業與培訓中心合作10年以上，其中包含台灣人很喜歡逛的AEON Mall、JR九州旅客鐵道、大型物流公司日本通運、西日本新聞社等。

(時報資訊)