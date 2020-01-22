國民黨中常會今將討論改革委員會的成立，其中成員包含國民黨的15位縣市長；對此新北市長侯友宜今被問及意願時表示，每個人要把自己的角色扮演好，盡自己的資歷與本份，大家要帶著團隊力量往前走，在哪個位置就是哪個位子的角色，這才是我們應盡的本份。

至於國民黨主席補選人選未定，中央委員連勝文作呼籲應該採集體領導，較符合外界期待；侯友宜認為，每個人有每個人的作為跟思考，都予以尊重，只要能凝聚所有力量往前走，都是件好事。

(中時 )