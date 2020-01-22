藍營今成立改革委員會 侯友宜：帶著團隊力量往前走 09:362020/01/22 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨中常會今將討論改革委員會的成立，其中成員包含國民黨的15位縣市長；新北市長侯友宜表示，大家要帶著團隊力量往前走，在哪個位置就是哪個位子的角色。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨中常會今將討論改革委員會的成立，其中成員包含國民黨的15位縣市長；對此新北市長侯友宜今被問及意願時表示，每個人要把自己的角色扮演好，盡自己的資歷與本份，大家要帶著團隊力量往前走，在哪個位置就是哪個位子的角色，這才是我們應盡的本份。 至於國民黨主席補選人選未定，中央委員連勝文作呼籲應該採集體領導，較符合外界期待；侯友宜認為，每個人有每個人的作為跟思考，都予以尊重，只要能凝聚所有力量往前走，都是件好事。 (中時 ) #國民黨 #侯友宜 #改革委員會 也許您會感興趣 推薦閱讀 郝朱有意角逐國民黨主席 韓國瑜動向受矚目 12:412020/01/19 政治 鼓勵年輕一輩選黨主席！謝國樑：國民黨需要大改革 13:542020/01/20 政治 周錫瑋轟黨內野心者養攻擊手 呼籲集體參與改革委員會 17:172020/01/20 政治 郝龍斌參選黨主席：改變國民黨內鬥內行文化 建立世代傳承 11:272020/01/21 政治 「黨章沒改難符期待」 林飛帆促藍轉型本土政黨 17:312020/01/21 政治 國民黨哪裡不好？謝立功說他最知道 17:282020/01/21 政治 國民黨主席該選誰？學者說年齡不是問題，拉回年青人最重要 18:182020/01/21 政治 宣布參選黨主席後郝龍斌拜會王金平 爭取支持 18:472020/01/21 政治 施明德做夢：夢到國民黨可改這個名稱 19:392020/01/21 政治 黨主席補選 郝龍斌找王金平支持爆噓聲 22:102020/01/21 政治 政治熱門新聞 年終創7年新低 網：蔡英文出來面對！ - 政治 嗆開除韓國瑜、羅智強黨籍 網友怒起底粉專！ - 政治 全家搶救50萬？鋼鐵韓粉竟跑14票投對手 - 政治 忠孝橋6天拆除 柯文哲23日又要拆橋了 - 政治 郝龍斌選黨主席找王金平支持？洛杉基吐5字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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