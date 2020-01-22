櫃買中心今（22）日表示，創櫃板再添生力軍，國際海洋公司（7583）將於2月7日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別是其他業。

國際海洋擁有地質調查和地球物理探測技術及各式工作船、測量儀器，可做為專業海事工程調查、水文測量、工程施作及海上人員物資運補使用，目前業務範圍除調查船及工作船的租船服務、水文測量、地球物理測勘、潛水支援及水下部署外，更將積極投入再生能源產業以及臺灣離岸風電產業市場。

國際海洋將自109年1月31日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於109年2月7日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「創櫃板專區」網站（http://www.tpex.org.tw/web/gisa/），點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，才可進行認購。

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