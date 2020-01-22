「2019新型冠狀病毒」武漢肺炎疫情持續延燒，全球都有多例確診病例，就連台灣也有一起，引起國人以及多國人民恐慌。有日本店家就貼出公告，禁止陸客進店消費，不過文內中特別強調「香港人、台灣人」不要誤解；店家表示，曾遇不禮貌的陸客，此次貼出告示，也是想先採取自我防衛手段防止病毒入侵。

位於神奈川縣箱根町的一家甜點店貼出翻譯古怪的告示，「雖然本來就是荒唐的人種為撒而能來箱根但是玫瑰花到病毒令人討厭。」內容大約的意思是，因為武漢肺炎的疫情升溫，本店禁止大陸人進入，但請台灣人以及香港人不要誤解，你們可以進入。

根據《朝日新聞》報導，店家表示，內容是由翻譯軟體直翻的，所以閱讀起來可能有些古怪，但無論如何，禁止大陸人入店的心態是不變的，且先前曾遇過不禮貌的陸客，加上武漢肺炎疫情，擔心被傳染，為了自我防衛，不允許大陸人進入。

截自昨（21日）晚間9時，大陸境內確認共309例，其中，湖北270例，北京5例，廣東14例，上海6例，浙江5例，天津2例，河南1例，重慶5例；確診病例中，武漢已有6例死亡。另外，疫情也擴散到美國，一名西雅圖男子從武漢返美後中標，成為美國首位確診「武漢肺炎」患者。

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(中時電子報)