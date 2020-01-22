主計總處21日公布上季GDP成長率3.38%，表現優於預期。財信傳媒董事長謝金河表示，這個數字將推升台灣去年全年GDP成長率達到2.73%，穩居四小龍之冠，所有預測機構都沒人猜對。

受惠台商回流投資、民間消費暢旺，主計總處21日公布2019年第4季GDP概估達3.38%，高於去年11月預測的3.04%，增0.34個百分點，同時上修去年全年GDP達2.73%，可望站穩亞洲四小龍之首。

謝金河在臉書發文指出，去年台灣全年GDP成長率2.73%，高於南韓的2%，也比新加坡的0.7%、香港的負1.3%出色很多，這跟去年上半年標普等預測機構稱台灣在2019年經濟成長率會居四小龍之末完全相反。

他說，除了政治人物不看好台灣經濟，所有經濟預測機構也很保守。國內經濟研究機構中，估最高的是中研院的2.45%，最差的星展銀行估1.9%，此外，中華經濟研究院估2.14%、台經院2.2%、央行2.06%、元大寶華2.1%，所有經濟預測機構全槓龜，央行甚至二度上修至2.4%，也比2.73%差很多。

謝金河指出，今年主計總處估2020年目標值是2.72%，但所有預測機構只有台綜院估2.63%，及中央研究院估2.58%外，所有預測機構的預測值都比2.72%低。今年經濟變數仍多，但台灣的經濟成長率已連續四季爬升，有脫離谷底的態勢。進入2020，台灣處在較高的基期，要看最低基期的香港及新加坡回升力，但台灣領先南韓的態勢似乎不會改變。

(中時電子報)