2020選舉後，韓國瑜回到高雄市政府，專心拚市政。今（21）日上午來到高市府鳳山行政中心，發紅包及春聯，向高雄市民拜年。
農曆過年就要到了，韓國瑜近日勤跑行程，也到各處發紅包、春聯祝賀民眾新年快樂。不過難免出現小插曲，韓國瑜日前到三民區果菜市場視察時，卻遭攤販嗆聲。
韓國瑜事後表示並未聽到，但在民主社會，也尊重各種聲音。今日韓國瑜到鳳山行政中心發紅包，也再度考驗他的人氣是否回升。
(中時電子報)
2020選舉後，韓國瑜回到高雄市政府，專心拚市政。今（21）日上午來到高市府鳳山行政中心，發紅包及春聯，向高雄市民拜年。
農曆過年就要到了，韓國瑜近日勤跑行程，也到各處發紅包、春聯祝賀民眾新年快樂。不過難免出現小插曲，韓國瑜日前到三民區果菜市場視察時，卻遭攤販嗆聲。
韓國瑜事後表示並未聽到，但在民主社會，也尊重各種聲音。今日韓國瑜到鳳山行政中心發紅包，也再度考驗他的人氣是否回升。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。