韓國瑜率市府團隊於鳳山行政中心發紅包及春聯

2020選舉後，韓國瑜回到高雄市政府，專心拚市政。今（21）日上午來到高市府鳳山行政中心，發紅包及春聯，向高雄市民拜年。

農曆過年就要到了，韓國瑜近日勤跑行程，也到各處發紅包、春聯祝賀民眾新年快樂。不過難免出現小插曲，韓國瑜日前到三民區果菜市場視察時，卻遭攤販嗆聲。

韓國瑜事後表示並未聽到，但在民主社會，也尊重各種聲音。今日韓國瑜到鳳山行政中心發紅包，也再度考驗他的人氣是否回升。

(中時電子報)