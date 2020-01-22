潤寅詐貸案主嫌楊文虎與王音之夫妻逃亡美國，經調查局與美國移民及海關執法局合作，於去年12月逮捕2人，並在昨天傍晚將楊文虎押解遣返回台，楊文虎應訊時自爆，當初原本計畫要逃到非洲，但是老婆卻抱怨非洲生活很苦，要到美國找兒子一起生活，他只好聽老婆的話一起赴美。一進入美國，海關執法局就曾要逮他而被幸運逃過，但也知道總有一天會被逮捕，回國後感覺非常高興。

楊文虎向檢調透露，他原本匯了2千萬到非洲每一個小國，想要帶著妻子王文音朵報當地去避風頭，主要是考量非洲國家大多和台灣沒有邦交，彼此沒有司法互助協議，被逮的機率低，所以建議老婆一起去常住。

但董娘王文音卻嫌非洲的生活環境差，過的日子會很苦，百般不願意前往非洲，直說要去美國投靠兒子，坳不過老婆要求下，楊文虎只好打消去非洲念頭，直接偕妻赴美，最終還是躲不過司法制裁。

楊文虎下機後表示，涉及詐貸案他非常後悔，很高興能夠回到臺灣。媒體記者追問在美國過得不好嗎？楊文虎回答，非常的不好，美國不是想像中的那樣，他非常高興能夠回到臺灣，即使回來接受司法制裁也很高興。

媒體接著追問他「對銀行要如何交代？」、「錢會匯回臺灣嗎？」楊文虎有聽到，卻對問題閉口不回答。

至於楊文虎的太太王音之，因為持B2觀光簽證，需於23日進行移民聽證會，調查局會持續與美方協調，但相信很快也能帶回台灣。

(中時電子報)