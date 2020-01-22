武漢肺炎延燒，今（22）日在南港展覽館舉行鴻海慈善嘉年華的鴻海，也全員警戒。由於鴻海嘉年華今天參與人數含員工眷屬保守推估至少超出三萬人，擔心入場人數過多失控，鴻海早在前幾天就預做排練。

鴻海今天不光在正式開場9：30前兩個小時，就派專人在各出入口發放口罩，要求必須確實戴上才能入場，另各主要入口處，也放有乾洗手等防疫用品供免費使用。而且進場處也派了專人持額溫槍幫所有人量體溫。開場前鴻海還特地找來集團健衛處處長來做防疫宣導，以確實做好防疫無漏洞。

鴻海指出，為了今日的盛會，鴻海已逐一清查確認，自武漢返台員工，目前無異常發生。著眼於今（22）日於南港展覽館舉行之鴻海愛心嘉年華會，由於屬於大型集會活動，為預防萬一，本公司啟動最高規格之疫情防禦機制，於手扶梯及活動入口架設共3套紅外線測溫儀外，並派專人於6個入口配有數十支額溫槍，量測員工及眷屬體溫，一旦測出有發燒情況，將由護理人員安排到護理站了解狀況。同時，1樓醫護站準備3萬5千個成人口罩、3千個兒童口罩及乾洗手液，供入場員工與眷屬使用。同時，安排數十位工作人員穿梭於現場舉牌，提醒參與活動的群眾帶口罩、愛自己也愛別人，會場廁所及顯眼處，亦張貼溫馨提示。至於返台過年的武漢員工，已依規定在家做自主健康管理，其於活動之抽獎權益，均不受影響。

去年底（2019／12），武漢疫情爆發後，鴻海每天於武漢廠持續檢測以及衛教宣導，12月下旬武漢出現確診病例後，公司防禦機制跟著提高，不但所有員工皆全面量測體溫，並規定人人皆需戴口罩。同時，集團總部防疫中心也啟動防禦SOP，除密切監控各廠區員工狀況，亦加強防疫宣導，提醒員工務必留意自身健康狀況，勤洗手、戴口罩，做好自主健康管理。現正值過年返鄉期間，集團人員流動頻繁，公司將隨時監控疫情發展狀況而調整相對應措施。

(工商 )