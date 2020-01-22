委內瑞拉反對派國會議員表示，委國國家情報局（SEBIN）今天趁反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）訪問歐洲時突襲他的辦公室。

法新社報導，委內瑞拉國會議員索洛札諾（Delsa Solorzano）在首都卡拉卡斯（Caracas）蘇黎世大樓（Zurich Tower）與維安人員談過後告訴媒體：「我們剛證實，國家情報局人員在瓜伊多總統辦公室內。」

根據美聯社消息，效忠於委國社會主義總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的維安人員今天包圍這棟大樓並封鎖出入口，而瓜伊多人在倫敦，他這次出訪是爭取更多國際支持，力挺他們推翻馬杜洛。

國會議員波利瓦（Manuela Bolivar）在大樓外表示：「這是這個政權的獨斷行動。為何？因為臨時總統瓜伊多正在海外訪問。」

委內瑞拉國民議會議長瓜伊多去年元月宣布就任臨時總統，獲得全球50多個國家承認，包括美國。

(中央社)